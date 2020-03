Polícia registra mais um assassinato na zona leste de Mossoró

Mais uma ocorrência de Conduta Violenta Letal e Intencional é registrado pela Polícia em Mossoró/RN. Francisco Claudio da Silva, conhecido por Fafil, de 36 anos, foi surpreendido pelos assassinos quando estava sentado a mesa de um bar no bairro Dom Jaime Câmara.

O crime aconteceu no início da madrugada e os criminosos teriam sido vistos fugindo do local num veículo tipo Meriva, de cor clara. Junto com os policiais civis de plantão, os peritos do ITEP estiveram no local para fazer as primeiras análises e remover o corpo para exames.

Os dados levantados neste primeiro momento, principalmente pericial, serão enviados a Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem cabe investigar crimes desta natureza. A princípio, não se têm informações a respeito dos criminosos.

Fafil é a vítima a vigésima sétima vítima de Conduta Violenta Letal e Intencional em 2020.