Escolas de Mossoró passam por mutirão de limpeza e prevenção à Dengue

A Décima Segunda Diretoria Regional de Educação e Cultura (12ª Direc) vem realizando mutirões de limpeza em prédios de escolas desativadas ou com pouca movimentação, com o objetivo de combater o Aedes aegypti e evitar a proliferação de insetos e outros organismos causadores de doenças.

O órgão também tem estimulado as escolas da rede estadual a adotarem medidas práticas de combate ao mosquito e a realizar trabalhos educativos com os estudantes em sala de aula.

De acordo com o diretor da 12ª Direc, Jadson Arnaud, o trabalho começou no domingo (1º de março), pelas Escolas Estaduais Margarida Maria de Souza, localizada no Abolição III, e Jardim Modelo, no Centro.

“São espaços públicos que estão sem utilização e essa condição tem trazido alguns problemas para a comunidade local. Além disso, as recorrentes chuvas caídas na cidade reforçam, a necessidade de que sejam realizadas ações de prevenção”, explica Jadson Arnaud.

Ele relata que no domingo cedo, profissionais da 12ª Direc estiveram, cedo, agindo em regime de mutirão, fazendo avaliação e limpeza dessas escolas.

“O objetivo principal é evitarmos o acúmulo de lixos, e consequente proliferação de ratos, insetos e principalmente mosquito da dengue”, informa.

O trabalho envolveu a equipe de apoio da 12ª Direc e Setor de Transporte Escolar, e contou com o apoio do Conselho Comunitário do Abolição III, no caso da Escola Margarida Maria de Souza.

Ainda de acordo com o diretor da 12ª Direc, o mutirão se soma às ações contínuas de limpeza e cuidados realizadas nas duas escolas citadas.

Ele também vem inspirando outras unidades de ensino da rede estadual, em Mossoró, a realizar atividades semelhantes. Nesta semana, a Escola Estadual 30 de Setembro, fará um mutirão de limpeza, sob a coordenação e supervisão da gestão daquela unidade educacional.