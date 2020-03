Dupla morre em troca de tiros com a Polícia Civil em Areia Branca

Carlos Alexandre Ferreira Santiago Filho, de 18 anos, e Thiago Carvalho da Silva, de 21 anos, eram suspeitos de integrarem um grupo que vem realizando arrastões na cidade. Os dois estavam em uma casa no bairro Navegantes e ao serem abordados pelos policiais, saíram do local atirando. A polícia revidou, ambos foram baleados e morreram a caminho do hospital.