Foro: Veja quem quer mudar de partido para garantir a reeleição em 2020

Como está a situação de políticos e candidatos que buscam na janela partidária a saída para garantir seus mandatos ou tentar a reeleição? Este é o assunto principal abordado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, no programa Foro de Moscow, transmitido pelo Youtube e Spotify.

O programa desta quinta-feira (5) ainda destaca uma entrevista com a professora da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, atual diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, o CCSAH, tomará posse na AMOL- Academia Mossoroense de Letras, Ludimilla Carvalho Serafim, que fala de sua posse na Academia Mossoroense de Letras (AMOL), que ocorre nesta quinta.

Em solenidade no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró (OAB), nesta quinta-feira (04), às 19h, a professora ocupará a cadeira 23 que tem como patrono Francisco Fausto de Medeiros.

Curta e compartilhe o jornalismo pela democracia. Siga o Foro de Moscow no Instagram @agenciamoscow, escute pelo Spotify e se inscreva no Youtube para concorrer a brindes.