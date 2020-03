PCRN prende suspeitos em operação de combate a violência contra mulher

Nesta quinta-feira (5) a Polícia Civil do RN está participando de uma operação que foi desencadeada em todo o país, denominada Operação Marias, visando o combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação, que é coordenada nacionalmente pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, conseguiu prender até o momento dois suspeitos no RN.

Em todo o Brasil, já foram presos 160 suspeitos durante a manhã desta quinta-feira. O quantitativo de prisões ainda está sendo compilado e dados finais ainda serão repassados.

No RN, a Operação Marias contou com o trabalho de 54 policiais civis e utilizou 16 viaturas. Durante a Operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

A Operação Marias teve como objetivo desencadear ações preventivas e repressivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, alusivas ao mês de março, no qual se celebra o Dia Internacional da Mulher.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181,que ajudem a prender suspeitos que tenham praticado violência doméstica contra mulheres.