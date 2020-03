Açude de Riacho da Cruz é o terceiro de grande porte a sangrar no RN

Com as recentes chuvas na região do Alto Oeste Potiguar, o Açude Riacho da Cruz II, localizado no município de Riacho da Cruz, atingiu nesta quinta-feira (5) a sua capacidade máxima de armazenamento.

Dos 48 reservatórios monitorados pelo Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, ele é o terceiro a sangrar este ano. Com capacidade para até 9,6 milhões de metros cúbicos de água, este é o segundo ano consecutivo de sangria após anos de seca.

Na terça-feira (3) o açude Dourado, que abastece a cidade de Currais Novos e estava com menos de 2% da sua capacidade, também atingiu seu potencial máximo após as chuvas do final de semana.

Veja mais:

Açude que tinha água para apenas mais 10 dias de abastecimento “sangra” no RN





Diversos outros reservatórios monitorados pelo Igarn no estado também receberam água, esta semana, inclusive a barragem de Pau dos Ferros, que estava seca há anos e agora encontra-se com 116.350 m³ de água acumulada.

Veja mais:

Açude de Pau dos Ferros que estava seco há anos começa a receber água





Devido a estiagem o Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) no Rio Grande do Norte, em parceria com colônias de pescadores da região, fizeram o salvamento de peixes da Barragem de Pau dos Ferros, em meados de dezembro de 2019.

Os alevinos resgatados foram distribuídos por outros reservatório do estado. Com a barragem de PDF voltando a tomar água, cresce a esperança de que o local volte a abastecer com regularidade a cidade, bem como a ser fonte de vida para diversos animais.