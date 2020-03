Mulheres comentam machismo, assédio, gays, negros e outros temas

Hoje o Foro de Moscow, programa online transmitido pelo Youtube, exibe a primeira parte da entrevista com mulheres de vários segmentos profissionais, que avaliam o ataual cenário políttico sob Bolsonaro, os desafios, o machismo, o assédio, a família, e suas visões de mundo e da profissão em que atuam. Foram convidadas mulheres com amplo conhecimento de suas áreas e com forte visão de mundo humanista.

A superedição é dividida em duas partes. O programa é comandado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.A segunda parte será exibida amanhã, sábado (7), ás 13h.

AS CONVIDADAS SÃO:



Dorisângela Lima, assistente social da Previ

Marleide Cunha, presidenta do Sindiserpum

Izaíra Thalita, jornalista e assessora da Ordem dos Advogados do Brasil-Mossoró

Daiana Flávia, estudante de Medicina e integrante do Coletivo Donzelinha, no Ceará

Rafaela Costa, pedagoga

Ady Canário, pesquisadora da Ufersa

Lenilda Souza, atriz., professora e pesquisadora

Gabriela Lima, integrante do Centro Acadêmico do curso de Jornalismo da Uern .

O Foro de Moscow é um programa online pioneiro no Estado, transmitido pela internet nos canais do Youtube e Spotify. É exibido de segunda a sexta-feira, mas excepcionalmente haverá programa especial neste sábado (7), véspera do Dia Internacional da Mulher.

Siga o programa no Instagram @agenciamoscow, escute pelo Spotify e se inscreva no Youtube para concorrer a brindes.