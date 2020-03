Quase 800 servidores terceirizados da PMM estão com salários atrasados

O Jornalista Bruno Barreto destacou em seu Blog que a Prefeitura de Mossoró tem 780 servidores terceirizados prestadores de serviço, que estão sem receber seus salários.

Os números foram obtidos através do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do Rio Grande do Norte (Sindlimp/RN).

São dois meses de salários atrasados na Athos (360 servidores) e na Estratégica (mais 180). A Troia (140 trabalhadores) ainda não pagou as rescisões.

A Reelecum com 100 funcionários prestando serviços ao município tem promessa de fazer o pagamento nesta sexta-feira (6). Está com um mês atrasado.

Somente a Vale Norte está com salários em dia entre as terceirizadas que tem servidores representados pelo Sindlimp.