Ataque deixa três mortos e um em estado grave em Brejo do Cruz/PB

Ataque deixou três mortos e um em estado grave na cidade de Brejo do Cruz; as vítimas são de Picuí, no Seridó Paraibano

Dois homens numa motocicleta abriram fogo contra quatro vendedores de quadros no Centro da cidade de Brejo do Cruz, no Estado da Paraíba, deixando três mortos no local e um hospitalizado em estado grave. O ataque aconteceu por volta das 19 horas desta sexta, 6.

As vítimas são da cidade de Picuí, que fica na região Seridó, no Estado da Paraíba. Os quatro trabalhadores estavam num Punto vermelho. Eles foram cercados pelos atiradores quase em frente a Igreja Matriz do município e não tiveram chances de reação.

Após o ataque, o SAMU foi acionado juntamente com o a Polícia Militar. O comandante da Polícia Local destacou precisa que a população da região ajude a identificar os atiradores.

As vítimas são:

Alex Santos Flor, de 23 anos

Cícero Alexandro do Nascimento, de 34 anos

outro de nome Elias.

Vinícius da Silva, de 21 anos, foi socorrido em estado grave para o hospital.

Com informações do Portal Picuí Hoje com Catolé Agora