"Trabalhar juntos para fortalecer nossas potencialidades”, diz Fátima

O Governo do Estado promove até este sábado, 7, a 4ª edição da Feira Regional de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação (Feneciti). O evento é realizado na Praça de Eventos de Pau dos Ferros, chegando pela primeira vez no Alto Oeste Potiguar.

Ao abrir oficialmente o evento nesta sexta-feira, 6, a governadora Fátima Bezerra visitou os 80 estandes, conversou com expositores e destacou a ação como um importante espaço de fomento à economia estadual.

"A Feneciti une o Governo do Estado e os municípios em prol do desenvolvimento, incentivando empreendedores, pesquisadores e empresas a potencializar seus negócios, focando no interior do estado. Esse é o caminho, trabalhar juntos para fortalecer nossas potencialidades”, frisou.

Em seu discurso de abertura Fátima destacou o Proedi como importante instrumento de incentivo que proporciona competitividade às empresas instaladas em nosso Estado.

“Já estamos colhendo os frutos do novo Proedi; empresas que tinham saído, estão retornando ao RN. Isso é uma prova concreta que estamos no caminho certo, o do desenvolvimento”, ressaltou, lembrando da importância das Universidades e Institutos Federais para o desenvolvimento do município de Pau dos Ferros e de toda a região do Alto Oeste.





Esta edição contou com o “Espaço Inovação”, para apresentação de pesquisas científicas desenvolvidas por instituições de ensino instaladas na cidade (UERN, Ufersa, IFRN, com destaque para projetos nas áreas de saúde, alimentos, desenvolvimento de aplicativos e apicultura.



A Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (Fapern) montou um espaço para a apresentação dos projetos e políticas da instituição. “É nossa fomentar as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Na Feneciti nós estamos mostrando os projetos desenvolvidos por nós, com o intuito de aproximar os setores público quanto o privado à fundação”, explicou Gilton Sampaio, diretor da Fapern.







Microcrédito





Ao visitar o estande da Agência de Fomento do RN - AGN, a governadora realizou a entrega de cheques do programa Microcrédito do Empreendedor de diferentes municípios do Alto Oeste. Fátima mencionou o caráter social do programa de microcrédito.



“Esse programa tem um significado muito simbólico, pois traz dignidade para as pessoas e desenvolve a economia local”, destacou. O Programa de Microcrédito injetou R$3 milhões na região do Alto Oeste, beneficiando 15 municípios.

“Este dinheiro é muito importante, pois é todo investido na região. É renda que circula nos municípios e movimenta nossa economia”, explicou Márcia Maia, diretora-presidente da agência.







Tolerância Zero





Na oportunidade a cidade recebeu, ainda, a sétima fase da Operação Tolerância Zero da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap). A ação, iniciada na noite da sexta-feira (6), teve como objetivo fiscalizar 41 detentos do regime semiaberto que utilizam tornozeleiras eletrônicas. Para isso envolveu 46 policiais penais, sendo 20% do efetivo feminino.

O secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio Filho, explicou que a ação tem o objetivo de verificar se os monitorados estão cumprindo as determinações da Justiça em relação ao uso da tornozeleira eletrônica.

Verifica-se, por exemplo, se os detentos estão se recolhendo à noite no horário estabelecido na decisão judicial, se o equipamento está fixado na perna e funcionando corretamente.



A presença da polícia penal contribui na redução dos índices de criminalidade e evita a reincidência criminal. “O número de violações da tornozeleira eletrônica caiu bastante depois da intensificação da operação”, disse o secretário. Quem for flagrado em desconformidade com as regras será conduzido ao presídio e poderá regredir de regime.







Ação social

A área de ação social foi contemplada na Feneciti com a presença da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), que montou uma Praça do Artesanato, reunindo os artesãos do Alto Oeste.

Já a Junta Comercial do RN (Jucern) ofereceu um espaço para orientação dos empreendedores e de futuros empresários.



Outros órgãos estaduais como a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), o Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran-RN), o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) também participam da Feneciti.

Banco do Nordeste, Fiern, Sebrae, Fecomércio, Senac levaram seus serviços à feira. Sete prefeituras da região também participaram da exposição: Portalegre, Lucrécia, Água Nova, Venha-Ver, Doutor Severiano, Umarizal, Itaú.

A Feneciti, que tem à frente a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas (FCDL), reúne empreendedores, empresas e pesquisadores com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de negócios.

Durante o ano de 2019, o evento foi realizado nas cidades de Caicó (junho), Mossoró (agosto) e João Câmara (novembro). A feira aproxima o ambiente acadêmico das empresas potiguares e ao mesmo tempo fomenta o empreendedorismo local.



Além dos acima citados, acompanharam a governadora, o vice-governador Antenor Roberto, os secretários de Estado Aldemir Freire (Planejamento e Finanças), Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico), Pedro Florêncio (Administração Penitenciária), Íris Oliveira (Trabalho, Habitação e Assistência Social), Fernando Mineiro (Gestão de Projetos) e os gestores Silvio Torquato (SEDEC), Carlos Augusto (Jucern), Leon Aguiar (Idema). A senadora Zenaide Maia e o deputado estadual Raimundo Fernandes, bem como prefeitos e vereadores do Alto Oeste também prestigiaram a solenidade.