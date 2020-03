Jovem executado com quatro tiros quando bebia com amigos em Apodi

O jovem conhecido por Anderson estava bebericando com amigos na Rua Nossa Senhora da Conceição, que fica perto da Calcadão da Lagoa do Apodi (Bairro Malvinas), quando foi assassinado com quatro tiros no início da tarde deste sábado, dia 7.

O suspeito de atirar em Anderson teria fugido do local numa motocicleta e não foi identificado pela Polícia Militar. Caberá a Polícia Civil investigar o caso e definir quem foi o autor do crime as razões. O corpo de Anderson foi removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró.

Com informações de Apodi News