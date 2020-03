Motorista é preso transportando 144 celulares sem nota fiscal em Mossoró

Na madrugada do sábado (7) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 144 celulares importados e prendeu um homem de 45 anos, em Mossoró.

A ação aconteceu no Km 25 da BR 304. De acordo com os policiais, ao abordarem um veículo Cobalt, na Unidade Operacional da cidade, foram encontrados, dentro do veículo, duas caixas contendo os aparelhos celulares importados, de fabricação chinesa e modelos diversos.

Os celulares não tinham nota fiscal. O condutor do veículo informou que estava transportando a mercadoria de Fortaleza para Mossoró, recebendo um valor devido pelo frete.

Diante do crime de descaminho, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal localizada em Mossoró.