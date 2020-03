Mulher é morta a facadas pelo marido em São Gonçalo do Amarante

No dia em que se comemorou a luta pelos direitos das mulheres, mais uma mulher foi vítima de feminicídio no Rio Grande do Norte.

Silvaneide Maurício do Nascimento, de de 47 anos, foi assassinada a golpes de facas, dentro de casa, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal.

O caso aconteceu por volta de 3h20 da madrugada deste domingo (8). O marido dela, de 56 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, pouco antes do crime, a mulher estava e um bar na comunidade de Massaranduba com uma amiga e o companheiro dela foi até o local, onde começaram uma discussão. Ao chegar em casa, perto do bar, houve uma discussão e ele a matou.

A Polícia Militar foi acionada pelos próprios familiares do casal, que ainda afirmaram que o criminoso também teria se esfaqueado.

De acordo com o relatório da corporação, pessoas que participavam da festa perto da casa teriam impedido que ele fugisse, enquanto a polícia não chegava.

Ainda de acordo com o relatório da PM, familiares disseram que o homem tinha um histórico de agressões contra a vítima e que inclusive tinham se separado.

Ele foi preso em flagrante e, em seguida, levado ao Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, onde passou por uma pequena cirurgia.

Conforme as primeiras informações colhidas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a principal suspeita quanto a motivação do crime é ciúme. O casal conviveu por cerca de 30 anos e tinha cinco filhos. O caso é tratado inicialmente como feminicídio.

Uma filha do casal afirmou que eles haviam acabado o relacionamento, mas voltaram algumas vezes. Agora, a mãe estaria querendo acabar novamente, mas o pai não teria aceitado.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).