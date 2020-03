Na quinta-feira (5) a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação conjunta com a Polícia Civil do estado de Pernambuco, prenderam seis traficantes interestaduais.

Foram presos na operação: Diego Hernandes Gomes, 27 anos, Gleycilene Maria de Souza, 30 anos, Jean Moreira da Silva, 20 anos, Erasmo Adriano Rosas Dias, conhecido como "Creck", 33 anos, Sthefany Carlos da Silva, 27 anos, e Jamil Dias Gomes, 28 anos.

Após investigações, constatou-se que o grupo criminoso passou alguns dias em um flat, na praia de Ponta Negra, provavelmente, comprando drogas para serem revendidas no Estado de Pernambuco.

Posteriormente, eles teriam retornado para a cidade do Recife, onde continuaram sendo monitorados por policiais da DRF/PE, até que, na quinta-feira (5), os policiais civis realizaram a abordagem dos suspeitos.

No momento da diligência, foram encontrados 3 mil pedras de “crack”, balanças de precisão, aparelhos celulares e dois veículos. Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Ainda de acordo com as investigações, parte desse grupo criminoso também estaria envolvido com roubos a banco no Estado de Pernambuco.

A Polícia Civil pede para que a população continue enviando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, e dos números de denúncia da DEICOR: (84) 3232-2862 ou (84) 98135-6796 (WhatsApp).