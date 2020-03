Jovem que desapareceu no sábado é encontrado morto em Mossoró

Daniel Ribeiro da Silva, de 19 anos, havia saído de casa sábado, pilotando uma motocicleta. Algum tempo depois a moto foi encontrada na região perto da casa dele. Na manhã de domingo (8), o caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Plantão. O corpo foi encontrado no bairro Dom Jaime Câmara.

O jovem Daniel Ribeiro da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, dia 8 de março, na região de matagal do Bairro Dom Jaime Câmara, zona leste da cidade de Mossoró-RN.

Daniel havia saído de casa sábado, pilotando uma motocicleta. Algum tempo depois a moto foi encontrada na região perto da casa dele. Na manhã de domingo, o caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Plantão.

Os policiais quando receberam informações do aparecimento do corpo, convidaram familiares para irem ao local fazer o reconhecimento, o que terminou acontecendo. O corpo de Daniel Ribeiro foi removido para exames na sede do ITEP.

Logo no local, segundo o delegado Antônio Teixeira Junior já foi possível detectar que Daniel Ribeiro não foi executado naquele local. E, sim, havia sido desovado. O caso deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró.