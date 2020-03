Pedreiro é assassinado por motorista enfurecido na zona sul de Natal

A intolerância que mata. Cícero dos Santos, de 53 anos, pedreiro, casado, pai de cinco filhos, se tornou vítima neste sábado, dia 7, no bairro Neópolis, zona sul de Natal, da falta de compressão, de diálogo para resolver o que seria um acidente simples de trânsito.

Após uma encostada acidentado com sua motocicleta num veículo branco, o motorista desceu e tiveram uma conversa no local. A cena foi gravada pelas câmeras de segurança da rua. Em seguida Cícero seguiu seu caminho, sendo seguido de perto pelo motorista enfurecido.

Na rua a diante, o motorista atropelou o pedreiro, que chegou a ser socorrido para o Hospital Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos ferimentos.

"Era uma pessoa trabalhadora, que ajudava todo mundo. A gente fica com o coração apertado. Era uma coisa simples, era para o motorista ter conversado e resolvido com Cícero, mas ele foi para matar mesmo. Nós queremos justiça.", diz Edionaldo Silva, que era servente e amigo do pedreiro.

O corpo de Cícero foi conduzido para exames no sede do ITEP e depois liberado para velório e sepultamento na cidade de Senador Georgino Avelino, de é natural. O caso será investigado como homicídio pela Policia Civil da zona sul de Natal.