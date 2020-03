Governo do RN apresenta nova proposta a comissão de greve dos professores

Na manhã desta quarta-feira (11) os secretários do Gabinete Civil, Raimundo Alves, e de Educação, Getúlio Marques, se reuniram com a direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (Sinte-RN) e com integrantes da comissão de greve para conversar sobre uma nova proposta de pagamento do valor retroativo do piso salarial.

Os representantes do governo informaram que a governadora Fátima Bezerra determinou que a equipe econômica apresente uma nova proposta para quitação no próximo ano do valor retroativo referente ao Piso Salarial 2020. O montante do passivo ainda não está definido, pois vai depender do período em que for implantado o Piso Salarial deste ano.

Segundo Raimundo Alves, a lei orçamentária de 2020 impossibilita qualquer proposta de quitação ainda neste ano porque não prevê orçamento para tal finalidade. Neste ano, o reajuste do piso do magistério é de 12,84%.

Simultaneamente a reunião, centenas de trabalhadores em educação da Rede Estadual de ensino realizaram o 1º Ato Público em prol da implantação do reajuste. Eles protestaram contra as propostas até então apresentadas pelo Governo do RN para aplicação dessa correção.

Na nova proposta apresentada, o governo diminui de dois para um ano o tempo desse parcelamento para quitação do débito, ou seja, em 12 vezes. Também prometeu antecipar esse pagamento caso entre em caixa recursos do Fundef. A proposta não satisfez a comissão.

A rede estadual de ensino está em greve desde o dia 5 de março. O movimento conta com ampla adesão da categoria e segue por tempo indeterminado. Nesta sexta-feira (13) haverá Assembleia de avaliação e organização da greve, com início às 14h30, na E. E. Winston Churchill, Centro de Natal.