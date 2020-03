Governadora autoriza concurso para contratar 301 policiais civis no RN

Extrato de autorização foi publicado nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado, autorizando a realização do Concursos Público; Edital deve sair em 180 dias

A governadora Fátima Bezerra publicou nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial do Estado, autorização para a realização de concurso público para contratar 301 novos agentes civis, escrivãs e delegados para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.



Confira AQUI.

A Polícia Civil tem aproximadamente mil homens disponíveis nas delegacias do Rio Grande do Norte conduzindo as investigações, o que representa menos de 30% do que é necessário, para atender, com o mínimo possível, as demandas da capital e do interior.



No Estrato de Autorização, assinado pela secretaria Estadual de Administração Maria Virgínia Ferreira Lopes, e da delegacia geral do RN, Ana Claudia Saraiva Gomes, informa que o edital será publicado num prazo máximo de 180 dias, a contar desta quarta-feira, dia 11 de março.

Também estão sendo esperados outro concurso para provimentos de cargos no Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), principal parceiro da Polícia Civil nas investigações, em especial em crimes contra a vida e o patrimônio.