Raério cobra fornecimento regular de oxigênio a pacientes residenciais

O tema foi pauta do pronunciamento do vereador Raério Araújo, nesta quarta-feira (11), na câmara municipal. Ele cobra a regularização no pagamento do fornecedor do oxigênio, pois, devido ao atraso, “o paciente que deveria receber um cilindro de oxigênio por semana, vem recebendo apenas um por mês”, disse Raério.