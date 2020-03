Magistrados do RN que viajaram ao exterior devem ficar em quarentena

A portaria conjunta emitida nesta quinta-feira (12) pelo TJRN e pela Corregedoria Geral de Justiça do estado também se aplica a servidores e estagiários que tenham retornado de viagem aos países monitorados pelo Brasil em relação ao coronavírus (Covid-19) e catalogados no portal do Ministério da Saúde. A medida visa evitar a possível contaminação ou propagação da doença.