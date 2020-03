O primeiro caso de coronavirus foi confirmado pela Secretaria de Saúde do RN. Os jornalistas William Robson e Bruno Barreto comentam o avanço do vírus pelo Brasil e as perspectivas para o Estado no programa online Foro de Moscow, transmitido diariamente pelo Youtube e Spotify.

Para isso o programa traz o estudante de medicina mossoroense Galileu Galilei, que mora na Eslováquia, fala do epicentro da pandemia e de como a Europa está enfrentando o problema.

Neste sábado, 14, a Agência Moscow, que produz o Foro, inicia a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Mossoró.