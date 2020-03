Deputado destina R$ 150 mil em emendas para a Maternidade Almeida Castro

O Hospital Maternidade Almeida Castro (HMAC), que realiza partos de mulheres de Mossoró e de outras 70 cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte, é uma das instituições beneficiadas pelas emendas do deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade).

Allyson destinou R$ 150 mil reais no Orçamento Geral do Estado para a instituição, que atende pacientes de média e alta complexidade, realizando cerca de 20 partos ao dia (dados de 2019), sendo que 25% destes bebês chegam ao mundo prematuros e/ou com baixo peso.

Além dos nascimentos antes do tempo e outros abaixo do peso ideal, também tem os casos dos bebês que chegam ao mundo com alguma patologia, precisando de tratamento intensivo. São bebês com problemas coronários ou até mesmo má formação na gestação.

O número elevado de partos (48% de Mossoró e 52% de outros municípios), fez com que a intervenção judicial, que tem a frente Larizza Queiroz, instalasse 17 leitos de UTI Neonatal, 15 leitos de Berçário e 18 leitos de Canguru. A taxa de ocupação é sempre acima de 90%.

“O Hospital Maternidade Almeida Castro é uma instituição filantrópica que por muitos anos foi usada politicamente e desde 2014, depois de um trabalho da Justiça Federal, tem prestado importantes serviços à população de Mossoró e região”, justificou Allyson Bezerra.

“Temos certeza de que os recursos que destinamos serão bem aplicados em prol da população”, concluiu. Os valores, quando liberados pelo Governo do Estado, com data ainda a ser definida, deverão ser utilizados na compra de medicamentos e materiais hospitalares.