Foro: Como o RN está enfrentando o coronavírus e por que Bolsonaro ignora?

Os jornalistas William Robson e Bruno Barreto comentam as ações que diversos órgãos do governo etão tomando para enfrentar a pandemia de coronavírus no Estado. Os jornalistas também falam como o presidente Jair Bolsonaro ignora o problema a ponto de ir aos protestos de domingo.

O Foro de Moscow é um programa da Agência Moscow transmitido diariamente pelo Youtube e Spotify e sempre retransmitido pelo MOSSORÓ HOJE.

Siga no Instagram @agenciamoscow, escute pelo Spotify e inscreva-se no Youtube para concorrer a brindes