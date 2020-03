Prefeitura de Eusébio abre inscrições de concurso para Policial Municipal

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza.

O concurso visa o preenchimento do quadro efetivo para o cargo de Policial Municipal. Estão sendo disponibilizadas 95 vagas para provimento imediato e mais 150 para cadastro de reservas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de abril, por meio do site da Consulpam, empresa responsável pela realização do concurso.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00, deve ser paga por meio de boleto bancário gerado no momento da inscrição. O boleto somente poderá ser gerado no período de inscrições.

O concurso será composto de Prova Objetiva, Exame Médico, Investigação de Conduta Social, Prova de Aptidão, Curso de Formação e Avaliação Psicológica.

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas no dia 17 de maio de 2020, em horário ainda a ser definido. As etapas seguintes dos concursos serão divulgadas ao longo do processo.

O prazo de validade do concurso será de 2 anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO.