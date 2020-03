Inclusão do pescado no cardápio da alimentação escolar é aprovado na CCJ

O Projeto de Lei 356, de autoria do deputado Souza (PSB) foi uma das 16 matérias relatadas, discutidas e votadas na reunião da manhã desta terça-feira (17) da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).

Aprovada por unanimidade, o Projeto dispõe sobre a inclusão no cardápio da alimentação escolar das instituições públicas de ensino do Rio Grande do Norte.

“Todas as matérias da nossa pauta foram bastante discutidas na nossa reunião. Essa de autoria do deputado Souza eu considero como uma das mais importantes da pauta, por incluir o pescado no cardápio alimentar da merenda escolar. Isso vai melhorar a qualidade da merenda na rede escolar e incrementar a comercialização do pescado da Agricultura Familiar”, destacou o deputado Kleber Rodrigues (PL), presidente da CCJ.

No artigo 2º, o Projeto considera que a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública, dever do Estado e será promovida e incentivada com vistas ao atendimento das diretrizes estabelecidas na Lei.

O Projeto estabelece ainda que a inclusão do pescado na alimentação escolar, deverão ser observados os termos estabelecidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme legislação vigente. Para a aquisição do pescado será priorizado o agricultor familiar do município onde está localizada a unidade escolar.

Na justificativa do Projeto, o deputado Souza diz: “Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro e Aquícola entendo que este setor é estratégico para a economia do nosso Estado e precisa ser incentivado e apoiado por políticas públicas que visem a inclusão dessa importante atividade econômica”.