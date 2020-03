Detran suspende quase todos os serviços presenciais pelo prazo de 30 dias

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) lançou um comunicado sobre as medidas que serão adotadas, no âmbito das unidades de atendimento, para contenção da disseminação do Coronavírus.

A primeira medida tomada é quanto a redução do atendimento presencial em todas as unidades do estado. De acordo com o órgão, só serão atendidos os casos que não possam ser resolvidos por meio do site. A decisão visa evitar a aglomeração de pessoas.

Para os novo condutores, o Detran lembra que apenas o serviço de primeira habilitação exige atendimento presencial, os demais, como Renovação da CNH, por exemplo, estão disponíveis por meio eletrônico. ACESSE AQUI. www.detran.rn.gov.br.

Já os serviços de vistoria, que acontecem nas unidades de Natal, Mossoró e da Grande Natal, devem ser agendados previamente, também por meio do site. No dia marcado, é necessário apresentar o comprovante de agendamento impresso para realizar o serviço.

As medidas também valem para as Ciretrans e grupos executivos, onde somente serão atendidas de forma presencia as situações inadiáveis e que não possam ser feitas por meio do site do Detran.

As entregas de CRLVs de forma presencial estão suspensas por 30 dias. Neste caso, dentro deste período, somente irão receber o documento os condutores que efetuarem o pagamento da taxa de entrega dos Correios. Este receberam em suas residências. O mesmo vale para o recebimento da CNH.

O Detran lembra que o CRLV 2019 ainda é válido, não sendo necessário até o momento nenhum veículo portar o documento 2020. O motorista deve apenas cumprir as datas de pagamentos, retirando os boletos no site, no ícone Veículos.