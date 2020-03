Sindicato fará doação de respiradores para a saúde pública do RN

Representantes do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte informaram que farão uma campanha junto a seus filiados para doação de respiradores a saúde pública do estado

Eles foram recebido nesta terça-feira (24), na sede Sesap, pela chefe de gabinete da Sesap, Kátia Maria Queiroz Correia, e pela a secretária-adjunta do Gabinete Civil do Governo do Estado, Samanda Alves. No momento da visita o secretário Cipriano Maia se encontrava reunido com uma equipe de médicos.

Robério Paiva, diretor de Saúde, Leandro Werling, diretor de Esportes, e Marcos Tinoco, diretor de Imprensa e Comunicação contaram que o sindicato já dispõe de R$ 52 mil para a compra de respiradores, mas que a campanha será intensificada também a outros sindicatos.

"Estamos fazendo uma campanha pública de doações neste momento crítico que o mundo e o Brasil enfrentam. A iniciativa partiu da direção do Sindicato dos Bancários e é importante que outros sindicatos se mobilizem também para fazer doações. Vamos utilizar as redes sociais para mobilizar todos neste momento de crise na saúde", disse Marcos Tinoco, diretor de Imprensa e Comunicação do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte.