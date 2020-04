Mossoró chega a 21 casos positivos e 138 suspeitos para Covid-19

Os dados foram informações pela Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap) e Pela Secretaria de Saúde do Município, na tarde desta quarta-feira, 1º de abril.

De acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Sesap, com dados atualizados até a 1h de hoje, haviam sido confirmados 3 novos casos na cidade.

Contudo, a Secretaria de Saúde de Mossoró recebeu a confirmação de um 4º caso no início desta tarde, passando a contabilizar 21 casos positivos para a doença.

Dos quatro novos casos confirmados, dois são homens, de 38 e 42 anos, e duas mulheres, de 37 e 55 anos.

Ambos os casos masculinos apresentam bom quadro de saúde. Um está em isolamento domiciliar e o outro em internamento hospitalar. Já quanto aos casos femininos, uma segue internada na UTI e outra em isolamento domiciliar com bom quadro de saúde.

Do número total de coronavírus em Mossoró, 12 são do sexo feminino e nove são do sexo masculino. As idades variam de 25 a 72 anos.

A Secretaria de Saúde de Mossoró estava investigando um óbito que ocorreu no dia 25 de março de uma mulher, de 67 anos, com comorbidade.

Amostras foram recolhidas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte Dr. Almino Fernandes (LACEN/RN) para descartar ou não a suspeita do coronavírus. O novo boletim da SESAP informa que a causa da morte não foi o novo coronavírus.

Ainda de acordo com o boletim, o Rio Grande Norte contabiliza 1.777 casos suspeitos, 416 casos descartados, 92 casos confirmados e dois óbitos.