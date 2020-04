Ciosp registra 522 denúncias sobre descumprimento de isolamento no RN

Entre 18 de março e 5 de abril, o Centro Integrado Operações de Segurança Pública (Ciosp) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) recebeu um total de 522 chamadas com denúncias sobre o descumprimento à lei de Combate à Doenças Contagiosas.

A maioria delas, 358, aconteceu em Natal, mas também existem registros em Parnamirim (58), São Gonçalo do Amarante (25), São José do Mipibu (22), Macaíba (14), Nísia Floresta (14), Ceará-Mirim (12), Vera Cruz (7), Extremoz (6) e Monte Alegre (6).

Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado, em abril deste ano, a Secretaria de Saúde Pública do RN (Sesap) e a Sesed definiram multas que chegam até R$ 50 mil para quem descumprir as medidas já estabelecidas em decretos por parte do Governo do RN.

A Sesed reforça que a população precisa seguir as recomendações do Governo do Estado para evitar a disseminação do coronavírus, que são baseadas nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde.

As denúncias sobre o descumprimento dessas medidas podem ser realizadas por meio do contato de emergência, 190.