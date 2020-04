Casal de Mossoró morre em confronto com a Polícia Militar na BR 405

Paulinho do Redenção, como é conhecido o suspeito que estavam no Hilux roubada e teria sido baleado no confronto com a PM, não resistiu aos ferimentos e morreu no HRTM, junto com a mulher Vitória

Na noite desta segunda-feira, 6 de abril, quatro suspeitos trocaram tiros com policiais militares na região do Assentamento Três Marias, que fica às margens da BR 405, entre as cidades de Mossoró e Apodi/RN.

Dois suspeitos conseguiram fugir entrando no mato e casal Paulo Ricardo Forte dos Santos, conhecido por Paulinho, e Maria vitória Carvalho Gonçalves, foi socorrido baleado para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Apesar dos esforços médicos, não resistiram aos tiros. Foi descoberto que o casal é do Redenção, em Mossoró. O veículo que estavam, um Hilux prata, havia sido tomada de assalto em Mossoró-RN.

Conforme foi informado na Polícia Civil, a Hilux prata havia sido tomada de assalto na região do Alto da Pelonha, no horário da manhã desta segunda-feira. Os policiais foram informados que a camioneta estava na BR 405.

Daí iniciaram as buscas, tendo localizados o veículo com os 4 suspeitos na região do Assentamento de Três Marias, onde terminou acontecendo o confronto, com dois baleados e dois conseguindo fugir entrando no mato.

Outra ocorrência





Foto: Passando na Hora.

Na região do conjunto Odete Rosado, um atentado a tiros às 23h40 deixou um casal baleado. Ubirajara Rocha da Mota, de 48 anos, sofreu um tiro na nuca e a bala ficou alojada na região da boca. Sofreu tiro no braço também.

A mulher dele, Ceriomar de Lemos Silva, de 45 anos, foi baleada no braço e no abdômem. O casal foi levado pelo SAMU e chegaram ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Ceriomar chegou andando e Ceriomar conversando com os socorristas.

O Blog Passando na Hora, informou que familiares que informaram que dois homens chegaram numa moto e anunciaram o assalto e que o casal teria se assustado, tendo sido baleados. Só que os tiros apontam para tentativa de execução.

O caso deve ser investigado em inquérito policia conduzido pela Policia Civil.