RN+Protegido já recebeu R$ 800 mil em EPIs destinados a hospitais

Os programas criados pelo Governo do RN para amenizar os efeitos colaterais provocados pelo coronavírus têm contado com ampla participação da sociedade, em especial de empresas.

Nesta segunda-feira (20) o governo divulgou o valor estimado das doações que já foram feitas ao programa RN+Protegido.

De acordo com o primeiro balanço, foram R$ 800 mil em equipamentos de proteção individual (máscaras, álcool, luvas, etc) e materiais destinados a hospitais. Grande parte do material foi doado por empresas, entidades sindicais e associativas.

Já o balanço do RN+Unido, que recebe doações de alimentos, material de limpeza e de higiene pessoal, será publicado na quarta-feira (22).





PROGRAMAS

O RN+Unido foi criado em parceria com a Associação dos Supermercados do RN (Assurn), com apoio do Ministério Público Estadual. Tem a finalidade de doações de alimentos não perecíveis, material de higiene pessoal ou cestas básicas prontas e também material hospitalar.

Todos os itens arrecadados serão destinado às famílias em situação social mais vulnerável, cadastradas na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).

O ponto de coleta são os próprios supermercados e atacadistas associados à Assurn. Tanto clientes em compras quanto o setor empresarial podem fazer sua doação.

No caso, as empresas também podem solicitar uma equipe do Governo para buscar a doação. A lista de material a ser doado – itens básicos – se encontra no portal. Acesse AQUI. www.transparencia.gov.br.

Já o programa RN+Protegido é uma parceria do Governo com as indústrias de confecção do RN, em especial a Guararapes e Coteminas, além do Sindicato da Construção Civil no RN (Sinduscon).

O programa vai permitir 7 milhões de máscara para doação, preferencialmente a trabalhadores e servidores públicos que atuam em atividades essenciais, aos idosos e seus cuidadores, e à população em geral com renda até três salários mínimos.

Neste projeto o Governo vai investir R$ 3 milhões por meio de ação do Governo Cidadão. As empresas parceiras vão doar matérias primas para confecção, além de peças prontas abaixo do preço de custo.

Dois milhões de máscaras do Projeto serão disponibilizadas aos municípios através da Femurn, sob orientação das suas secretarias de saúde pública e assistência social.

O Governo já recebeu 100 mil máscaras que estão sendo destinadas a profissionais de saúde, segurança, sindicatos, trabalhadores de supermercados, além de ação de assistência social.

TRANSPARÊNCIA E COMO SER BENEFICIÁRIO DA DOAÇÃO

Para pessoas, entidades ou prefeituras que desejam receber essas doações – tanto do programa RN+Unido quanto do RN+Protegido – basta enviar solicitação ao email rnunido@rn.gov.br.

Todo o material recebido em doação, bem como a correspondente distribuição, estará disponível no Portal da Transparência do RN.





BENEFICIÁRIOS

Segundo o Portal da Transparência do RN, até o momento 21 unidades hospitalares espalhadas pelas quatro regiões do Estado, também receberam doações, além do Laboratório Central, setores da Segurança Pública e outros órgãos do Governo, o SAMU RN, a Unidade de Pronto Atendimento Dr. Leônidas Ferreira, o Centro de Reabilitação Infantil, a Federação de Empresas de Transporte de Passageiros, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Passeio.