O programa Foro de Moscow deste feriado do Dia do Trabalhador (1) destaca o decreto publicado no Jornal Oficial do Município, solicitando uma área de 20 mil metros quadrados para ampliação do cemitério novo, com uso prioritário para sepultamento de vítimas de Covid-19.

Para falar de trabalho, desemprego e precarização, o delegado da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Mossoró, Rômulo Arnaud, é o convidado de hoje.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia

