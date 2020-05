Morre de Covid-19 em Natal o jornalista mossoroense Emery Costa

O jornalismo mossoroense perdeu um dos seus grandes nomes nesta sexta-feira, 1º de maio. O jornalista Emery Costa, de 74 anos, morreu vítima da Covid-19, em Natal. Ele estava internado desde o dia 18 de abril, no Hospital São Lucas, na capital potiguar.

Segundo informações do filho dele, Emery Jussier Costa Junior, publicadas em uma rede social, Emery Costa apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 15 abril, uma pequena febre após passar por um procedimento de hemodiálise.

No dia 17, exames realizados no dia anterior derem sugestivos para Covid-19 e o jornalista foi encaminhado para internação no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró.

Emery Junior contou que os médicos sugeriram que o pai fosse transferido para Natal, em virtude das doenças preexistentes. Emery Costa era doente renal crônico, diabético e hipertenso. O jornalista foi transferido e internado na UTI, em Natal. Somente na quarta-feira (22) o diagnóstico foi confirmado para coronavírus.

A morte de Emery Costa foi confirmada pelo filho, também em uma rede social, por volta das 16h, quando escreveu: “Comunico a todos que as 13:30h de hoje, 01/05/2020, Deus chamou papai para ir morar com ele! Que Nossa Senhora o receba e o conduza a contemplar a face de Deus!! Sempre amaremos muito você!! Vá em PAZ!!!”.

A Rádio Rural de Mossoró, onde Emery Costa trabalhou por anos emitiu uma nota lamentando a morte do jornalista.

“A Diocese de Santa Luzia de Mossoró lamenta profundamente a morte do jornalista Emery Jussier Costa, de 74 anos, ocorrida na tarde desta sexta-feira, 01 de maio de 2020, em Natal-RN.

Católico atuante, Emery foi profícuo diretor da Rádio Rural de Mossoró, onde tem grandes serviços prestados. Era apresentador do programa diário Ponto por Ponto.

Decano do jornalismo local, Emery deixa um legal de humildade, humanidade e caráter ilibado. -

Descanse em paz. Nossos sentimentos a Maísa, sua esposa, e seus dois filhos”.

Emery também atuou como secretário municipal de Comunicação de Mossoró, na gestão do prefeito Dix-huit Rosado. A prefeitura de Mossoró também emitiu uma nota lamentando a morte de o jornalista. Veja nota abaixo.

“Nota de pesar

A Prefeitura de Mossoró manifesta profundo pesar pelo falecimento do jornalista Emery Costa, ocorrido hoje, 01°, em Natal.

Com atuação brilhante no rádio mossoroense e no jornal impresso, Emery deixa o legado da ética no jornalismo. Emery atuou também secretário municipal de Comunicação de Mossoró, na gestão do então prefeito Dix-huit Rosado.

Foram mais de 50 anos dedicados ao ofício de informar. Sua história serve de exemplo na reafirmação do jornalismo sério, pilar fundamental de uma sociedade mais justa.

Aos seus familiares e amigos, os sinceros sentimentos de uma perda inestimável.

Que Deus possa confortá-los nesse momento de profunda dor.

Rosalba Ciarlini - prefeita de Mossoró”.