A Agência Moscow presta uma homenagem a Emery Costa, que faleceu neste sábado (1) trazendo convidados especiais que conviveram com o jornalista. Os jornalistas Bruno Barreto, Izaíra Thalita, Caio Cesar Muniz e Izaíra Thalita falam de suas experiências e de como era a relação de Emery com os colegas e com o jornalismo.

