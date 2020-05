Decreto com medidas de combate ao coronavírus será prorrogado no RN

O Decreto de Isolamento social, com medidas de combate ao novo coronavírus será prorrogado no Rio Grande do Norte.

A informação foi confirmada pela governadora Fátima Bezerra durante entrevista, na manhã desta segunda-feira (4), ao Jornal Bom Dia RN.

O decreto que está em vigor se vence nesta terça-feira (5), data em que o novo deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na entrevista, Fátima explicou que o novo decreto terá foco na fiscalização do que já vem sendo feito, para que as medidas de isolamento e o cumprimento das regras estabelecidas sejam cumpridas conforme determina a vigilância em saúde.

"O que nós vamos ter daqui pra frente é um foco muito forte no cumprimento dessas medidas. Precisamos ampliar o percentual de isolamento do social no RN, que nós estamos acompanhando e está longe do ideal que é 60%.", disse.

O novo decreto deve terá validade de 15 dias.

Veja as categoria incluídas no decreto anterior e que continuam valendo:

Serviço de podologia; construção civil; produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos, bebidas não alcoólicas, tecidos, aviamentos, armarinhos, materiais de construção ou reforma e de suprimentos agrícolas, incluindo mercados, supermercados, hipermercados, quitandas, açougues, peixarias, padarias, distribuidores, atividades de venda e locação de automóveis, o funcionamento de lojas de construção com ar-condicionado e lojas de conveniência.

Os escritórios de advocacia privada também estão autorizados a funcionar, bem como atividades necessárias a viabilizar a entrega de cargas e o transporte em geral, incluindo oficinas, borracharias e lojas de autopeças; oficinas de máquinas e equipamentos agrícolas. Hotéis, flats, pousadas e acomodações similares; serviços de locação de máquinas, equipamentos e bens tangíveis; atividades de agências de emprego e trabalho temporário; serviços de reparo de computadores e bens pessoais domésticos e serviços de lavanderia; atividades financeiras, de seguros e de contabilidade; serviços de venda e locação de imóveis; e serviços de higiene pessoal, incluindo barbearias, cabeleireiros e manicures.