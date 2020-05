Hospital São Luiz já tem 18 pacientes internados, sendo 9 em UTI

Os primeiros dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva, abertos oficialmente na sexta-feira, dia 1º de maio, para pacientes com covid-19 no Hospital São Luiz, já estão 90% ocupados.

Com relação aos 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários, também abertos no dia do trabalhador, já está com nove pacientes internados e outros sendo regulados.

Diante do quadro, a equipe de gestão, que tem a frente Larizza Queiroz, já está comprando insumos e contratando profissionais para dobrar o número de leitos nos próximos dias.

No Hospital Regional Tarcísio Maia, que haviam sido instalados 10 leitos de UTI e 7 de UCI, está com 7 pacientes em tratamento intensivo e 6 em observação clínica.

A porta de entrada SUS do paciente covid-19 ainda não está pronta na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Belo Horizonte. Está em obras, devendo ser concluídas nos próximos dias.

O atendimento

O cidadão que sentir os sintomas da Covid-19 deve procurar a UPA do Bairro Belo Horizonte, que apesar de ainda não estar pronta, já está realizado o atendimento e regulando o paciente para o destino adequado.