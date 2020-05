Emparn prevê poucas chuvas durante a semana no Rio Grande do Norte

Ao contrário da semana passada, quando choveu forte, principalmente no período da tarde, no Rio Grande do Norte, a previsão para esta semana é de poucas chuvas em todas as regiões do estado.

De acordo com a Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN), a concentração de precipitações será no apenas início e final da semana, no litoral Leste e na Costa Branca.

“Essas chuvas são ocasionadas pelo Sistema de brisa (no Leste) e instabilidades associadas a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)”, explicou o chefe da unidade, Gilmar Bristot.

Na capital potiguar as temperaturas devem variar, até domingo(10) entre 23°C e 28°C e no interior, nas regiões serranas, entre 20°C e 30°C.

BALANÇO DAS CHUVAS

O boletim pluviométrico da EMPARN registrou a ocorrência de chuvas em 66 postos de monitoramento instalados pelo RN de sexta-feira (01) até a manhã de hoje (04), às 07h da manhã.

As chuvas aconteceram em todas as regiões do estado com maiores volumes acumulados no período no Oeste em Upanema com 46,4 milímetros (mm), Antônio Martins 42 mm e João Dias 40,1 mm. Em Mossoró choveu 24,4mm.