Empresa do grupo Coca-Cola doa 16 mil vasilhames para envazar álcool no RN

A empresa Solar Coca-Cola, que é a fabricante do sistema que atende todo o Nordeste, realizou a doação de 6 mil vasilhames de um litro ao programa RN+Unido.

Os recipientes serão utilizados para envazar álcool 70%. A entrega aconteceu nesta segunda-feira (4), na Escola de Governo.

O controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, esteve presente na entrega da doação acompanhado do supervisor administrativo da Solar Coca-Cola no Rio Grande do Norte, Wellington Alves.

No total foram doados 16 mil vasilhames, a primeira entrega de 10 mil vasilhames foi realizada no dia 3 de abril.

A Coca-Cola Brasil, em parceria com a Empresa Solar Coca-Cola, também fará a doação de 12 mil litros de água mineral nas próximas semanas que será destinado aos hospitais.

“As doações recebidas serão utilizadas para o envasamento de álcool e é de suma importância para fazermos chegar o produto nas unidades de saúde do Estado. Destacamos que o envolvimento das empresas, no caso da Coca-Cola, além das entidades em pessoas físicas, e está sendo fundamental para protegermos a população contra o coronavírus, inclusive para o bom resultado que o RN está obtendo no controle da propagação da Covid-19”, destacou o Pedro Lopes.

A Solar Coca-Cola, segunda maior fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil, está promovendo ações no Rio Grande do Norte e em outros nove estados para ajudar no combate a proliferação do novo coronavírus.

“Colocamos à disposição a nossa principal força, que é a capacidade de distribuição, para apoiar a iniciativa. Então, o caminhão vermelho que costuma levar os produtos Coca-Cola para todos os pontos de venda tem função adicional nesse período, sendo utilizada para entregar o álcool envasado nos hospitais e órgãos públicos da capital e de diversas cidades do interior, permitindo a chegada aos locais mais necessitados para a utilização”, destaca o diretor de Relações Externas da Coca-Cola, Fábio Acerbi.

Para enfrentar esse momento o Governo do Estado criou os programas RN+Unido e o RN+Protegido para atender a população mais vulnerável e que contam com a colaboração por meio das doações da sociedade em geral e solidariedade da classe empresarial.

Os programas governamentais conseguiram, juntos, R$ 1,5 milhão em doações, dados do último balanço apresentado no dia 29 de abril.