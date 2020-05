Foro de Moscow: máscaras e multa. O que diz o novo decreto da governadora?

O programa Foro de Moscow desta terça-feira (5) destaca os pontos do novo decreto da governadora Fátima Bezerra, que prevê ampliação do período de isolamento até o dia 20, entre outras abordagens, além de multa. O programa ainda analisa as ações de Bolsonaro, que estaria ensaiando um golpe, com comentários do professor da UFRN, Daniel Menezes.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

