Foro de Moscow: empresários mantêm pressão e Rosalba cede a novos setores

O programa Foro de Moscow desta quarta-feira (5) analisa o avanço de casos de coronavírus em Mossoró e faz um paralelo com as determinações da prefeita Rosalba Ciarlini em afrouxar o comércio, além de evitar maior fiscalização. Outros setores foram beneficiados para que funcione em meio à pandemia. Veja também a repercussão do depoimento de Sérgio Moro e suas consequências.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

Siga a Agência Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no Youtube para receber as notificações.