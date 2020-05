Comércio de produção e distribuição de tecidos e aviamentos é liberado em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró permitiu a abertura do comércio destinado a produção e distribuição de tecidos e aviamentos na cidade.

A liberação consta no novo decreto municipal com medidas temporárias de prevenção ao novo coronavírus, publicado na edição desta terça-feira (5) do JOM.

O documento também prorroga por mais 15 dias o isolamento social na cidade, incluindo o fechamento do comércio não essencial, com as exceções já tratadas em outros decretos.

Segundo a prefeitura, as determinações foram deliberadas após reunião do comitê, realizada na segunda-feira (04), que contou com a presença da prefeita Rosalba Ciarlini, além de representantes das secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Segurança, Educação e Gabinete Civil.

“Nós estamos sempre editando decretos analisando o quadro da pandemia na nossa cidade. Estamos acompanhando a situação e por enquanto essa é a nossa decisão, precisamos evitar aglomerações e para isso contamos com a colaboração da população mossoroense”, informa a prefeita Rosalba.

Com o decreto, o fechamento do comércio não essencial, com as exceções incluídas, se estende até o dia 20 de maio.