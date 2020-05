ForodeMoscow 88 - POR QUE ROSALBA INSTALOU UM TÚNEL QUE NÃO SERVE PARA NADA?

O programa Foro de Moscow desta segunda-feira (11) questiona a funcionalidade do túnel de desinfecção instalado pela Prefeitura de Mossoró em uma das entradas da Cobal. O equipamento, segundo a Anvisa, não tem serventia. Veja também uma entrevista com o professor da Uern, Samuel Urban, sobre a educação nestes período de pandemia e isolamento.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia

