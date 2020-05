Com o objetivo de contribuir com o trabalho das concessionárias de veículos do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Souza (PSB) solicita a abertura gradual e não presencial de determinadas atividades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A medida também teria como fim uma diminuição dos prejuízos financeiros causados ao Estado tendo em vista a não arrecadação de tributos e taxas.

“Muitas concessionárias não estão podendo finalizar suas vendas, tendo em vista não estarem conseguindo proceder ao emplacamento junto ao Detran. É sabido que as concessionárias e lojistas têm despachantes credenciados junto ao órgão, que poderiam, caso autorizados, proceder o emplacamento dos veículos novos, sendo que isso está causando sérios transtornos para os proprietários que adquirem veículos, tendo em vista não poderem ser emplacados”, justificou.

As atividades seriam a transferência e o emplacamento de veículos, através de despachantes credenciados junto ao Detran pelas concessionárias e lojas do RN.

Souza também destacou a importância da flexibilização para as finanças do Estado. “Por outro lado, causa um prejuízo ao Estado [a parada das atividades], tendo em vista a não arrecadação de tributos e taxas. Outrossim, quanto mais se adia determinadas decisões, mais aglomerações futuras teremos com o acúmulo de pendências da população junto ao órgão”, finalizou.