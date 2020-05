ForodeMoscow 89 - COVID: JÁ HÁ FILAS DE ESPERA NOS HOSPITAIS DO ESTADO

O programa Foro de Moscow desta terça-feira (12) destaca a lotação dos leitos no Estado, segundo informou o Governo. A escalada da covid tem gerado filas de espera nos hospitais e que o aumento de número de leitos não acompanha o número de infectados e doentes. O Foro ainda conversa com o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes, que vai falar sobre o rombo provocado pelas Arena das Dunas nas contas do Governo.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia

