O programa Foro de Moscow desta quinta-feira (14) traz uma entrevista com o criador do site Inumeráveis, Edson Pavoni, que vem repercutindo no país e conta a história de vida de pessoas que foram vítimas da Covid-19. O Foro ainda destaca a possibilidade de lockdown em Mossoró, a partir de ações judiciais movidas por profissionais de saúde.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia, por isso, é importante você se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar.

Siga a Agência Moscow no Instagram @agenciamoscow, inscreva-se no Youtube para receber as notificações.