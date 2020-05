Tânia Fogaça deixa Superintendência da PF no RN e assume o Depen

Nesta quinta-feira (14) o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, anunciou a saída Tânia Fogaça da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

A delegada assume agora o cargo de diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). André Mendonça não informou quem irá substituí-la no RN.

O anúncio foi feito durante videoconferência com secretários de Administração Penitenciária dos Estados e Distrito Federal, para discutir as ações em andamento para enfrentar a pandemia do coronavírus no sistema penitenciário.

Tânia Fogaça é Delegada de Polícia Federal há 17 anos, tendo atuado em áreas estratégicas ligadas a integração entre órgãos policiais, cooperação internacional, forças-tarefas penitenciárias e controle de rebeliões em presídios.

Em sua trajetória profissional, atuou na Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Norte (RN) e passou pela Força-tarefa Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Também esteve envolvida nos trabalhos de combate à rebelião na Penitenciária de Alcaçuz (PR).

O Depen é o órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional.

É responsável pelo Sistema Penitenciário Federal do qual fazem parte as cinco penitenciárias federais em Brasília (DF), Mossoró (RN), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).