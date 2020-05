ForodeMoscow 92 - O QUE PODEMOS ESPERAR DA CPI DA ARENA DAS DUNAS

O programa Foro de Moscow desta sexta-feira (15) traz detalhes sobre a CPI da Arena das Dunas, a partir do autor do pedido de abertura, o deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL), que concede entrevista exclusiva. Veja também as dúvidas do Governo sobre ampliar ou não o isolamento social ou decretar lockdown e as pressões de lados opostos quanto ao tema e o lobby da cloroquina que derrubou o ministro da Saúde, Nelson Teich.

O programa, apresentado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, é transmitido ao vivo, a partir do meio-dia

