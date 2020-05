A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, se manifestou, por meio de sua conta em uma rede social, sobre a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde.

Disse está estarrecida com a situação e preocupada com o futuro do país. “O que está acontecendo no Brasil não se vê em lugar nenhum do mundo”, disse ela.





Teich deixou o cargo nesta sexta-feira (15) um dia antes de completar o primeiro mês a frente do ministério.

Ele é o segundo ministro a deixar a pasta em meio da pandemia. Nelson Teich assumiu o cargo em 17 de abril, no lugar do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido por Bolsonaro por defender o isolamento horizontal da população.

Teich também venha tendo divergências com o presidente quanto ao uso do medicamento Cloroquina em paciente com Covid-19.

O ministro chegou a alertar em uma rede social sobre os riscos do medicamento e, no dia seguinte, foi desautorizado por Bolsonaro, que defende seu uso desde o início do tratamento, para paciente com sintomas leves.