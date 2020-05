ForodeMoscow 93 - COVID: O COMÉRCIO CLANDESTINO DE MOSSORÓ ESTARÁ COM OS DIAS CONTADOS?

COVID: O COMÉRCIO CLANDESTINO DE MOSSORÓ ESTARÁ COM OS DIAS CONTADOS. COMO SERÁ A FISCALIZAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA EM MOSSORÓ? MÉDICO ALEXANDRE MOTTA FALA DA PRESSÃO PELO USO DA CLOROQUINA



A Secretaria de Saúde, 12ª Batalhão, 2ª Batalhão, CPR1, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros vão realizar uma fiscalização intensiva no comércio de Mossoró para impedir que comerciantes clandestinos abram suas lojas, contrariando o decreto da prefeita Rosalba Ciarlini e da governadora Fátima Bezerra. Veja como será realização a operação no Centro da cidade.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE?

1 - Mossoró tem 29 óbitos por Covid-19 e dez mortes em investigação

2 - Como Mossoró aparece entre as médias cidades brasileiras à beira do colapso de UTIs?

3 - Qual foi a decisão da Justiça sobre o pedido de lockdown em Natal?

4 - A entrevista de Felipe Neto, no Roda Viva, e seu reconhecimento do golpe contra a Dilma.

5 - O uso de assessores do Mec para questões pessoais de Weintraub

6 - O temor do uso da cloroquina pelos médicos

7 - Cinco documentários potiguares para ver na quarentena

8 - O médico infectologista Alexandre Motta fala do lobby pelo uso da cloroquina no RN e da pressão do Sindicato dos Médicos, Sinmed

