Deputado pede que Detran facilite emplacamentos de veículos durante pandemia

O deputado estadual Souza (PSB) voltou a se pronunciar nesta terça-feira (19), na Assembleia Legislativa, sobre a flexibilização de alguns serviços do Detran.

Durante a sessão ordinária por videoconferência, o parlamentar citou como necessários o funcionamento das autoescolas e o serviço de emplacamento de veículos.

“Faço um apelo para que o Detran baixe uma portaria”, disse Souza, afirmando que em contato com a diretoria do órgão, lhe foi informado que a liberação das autoescolas só seria possível após autorização do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), que já se posicionou favorável às aulas teóricas.

Souza reforçou a necessidade do Detran facilitar o emplacamento de carros vendidos nas concessionárias, sob pena de passada a pandemia, aconteça um aglomerado devido ao acúmulo de serviços.

O deputado Souza também fez um apelo à Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), na sessão desta terça, para que faça a entrega de gêneros alimentícios a abrigos de idosos no Estado.

Também pediu que fossem distribuídas cestas básicas em comunidades quilombola, indígenas e acampados.